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воскресенье, 23 августа 2020 10:20

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского
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"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате
Фото: mvs.gov.ua
"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате
"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате
"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате
"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате

Месяц назад, 23 июля, неподалеку автомастерской на ул. Остапа Вишни в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна.

Через несколько часов освободил заложника и сбежал. Был в розыске 9 суток. Несколько сотен полицейских, нацгвардийцив, спецназовцев, кинологов с собаками и специальная техника искали его в Миргородском районе. А случайно заметили вблизи села Опошня Зеньковского района работники сектора реагирования патрульной полиции. Мужчина снова захватил в заложники одного из полицейских и был ликвидирован снайпером ночью 1 августа.

"Ну жизнь такая, меня достала. Ну извини, родной", - такими были последние слова Романа Скрыпника. Это известно из видео его ликвидации, которое распространили полицейские. На кадрах видно, что Роман вместе с полицейским стоят спиной к глухой стене заброшенного здания. Скрипник немного позади полицейского, обнимает его за шею и держит в руках гранату без запала.

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"Роман, зачем ты это делаешь? Успокойся, просто успокойся", - просил переговорщик. И в этот момент раздался выстрел. Заложник успел отбежать на безопасное расстояние. А через 3 сек взорвалась граната.

Скрипник работал в автосервисе. Его подозревали в многочисленных автокражах. Когда пришли задерживать - выхватил гранату РГД-5 и обещал взорвать. Его не могли поймать через хорошую военную подготовку, заявляли в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим.

"Он мог убить заложника или бросить гранату в полицейских. Поэтому решение о ликвидации террориста было оправданным. Роман Скрипник в любой момент мог сдаться в руки полиции. Но он свой выбор сделал", - говорит заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Роман Скрипник был разведен. У него остался 11-летний сын.

В Украине трижды захватывали заложников за 2 недели. 21 июля на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей.

3 августа в отделение "Универсал Банка", в столичном бизнес-центре "Леонардо", пришел человек с рюкзаком и чемоданом. Сказал, что у него бомба. Требовал вызвать полицию и журналистов. Напавший - гражданин Узбекистана 32-летний Сухроб Каримов. Його задержали во время спецлперации, находится под стражей.

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Дата
23
августа

Работник автосервиса с гранатой взял в заложники полицейского

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