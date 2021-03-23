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вторник, 23 марта 2021 08:41

Работница школы воровала у детей телефоны

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В Болграде Одесской области разоблачили 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны.

Уборщица успела обокрасть 3-х учеников. Двум детям полицейские гаджеты вернули. Еще один, который по словам задержанной она выбросила, ищут. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Болграде Одесской области разоблачили 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны у детей
В Болграде Одесской области разоблачили 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны у детей

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"Один мобильный злоумышленница забрала с подоконника в столовой, куда во время обеда его положил 12-летний мальчик. Второй - вытащила из сумки 13-летней девочки в раздевалке. И еще один - взяла со столика 11-летнего мальчика в комнате отдыха. Чтобы отвести от себя подозрение, после совершения последнего преступления правонарушительница уволилась", - рассказал начальник Болградского районного отдела полиции Роман Галкин.

Продолжается досудебное расследование. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

В Черткове Тернопольской области правоохранители задержали 32-летнюю помощницу воспитателя одного из детских садов. Ее подозревают в обкрадывании детей. За неделю в полицию с заявлениями обратились четверо пострадавших. Родители сообщили, что у их малышей исчезли золотые серьги и крестик.

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