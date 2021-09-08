Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию

60-летнюю Нину Заблотских села Вербаев на Волыни обвинили в содержании мужчин в рабстве. Женщина вину отрицает. Фото: скрнишот с видео

В Луцке на Волыни судят 60-летнюю Нину Заблотских из села Вербаев. Она удерживала в трудовом рабстве трех мужчин, по версии следствия.

Обвиняемая вину отрицает. Уверяет, что люди приходили работать к ней сами. Считает, что дело против нее сфабриковано. Все обвинения - это клевета конкурентов.

"Кто-то хочет, чтобы я уничтожил свое хозяйство. На сегодняшний день я содержу 25 коров. Человек, который хочет уничтожить меня, хочет в нашем селе построить химический завод", - сказала женщина, передает "Конкурент".

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Добавила, что один из "рабов" даже насиловал телят. В результате такого издевательства один теленок умер, а у другого - поврежден позвоночник.

Дело рассматривает Луцкий горрайонный суд. Если вину женщины докажут - могут посадить на 12 лет.

60-летняя жительница села Вербаев Луцкого района на Волыни держала в трудовом рабстве трех мужчин. "Попалась" в июне этого года. Трое освобожденных пленных были якобы не единственными жертвами фермерши. Следователи говорят, женщина в течение длительного времени эксплуатировала людей, которые оказались в сложных жизненных условиях. Подыскивала потенциальных работников на рынках и автостанциях Луцка, предлагала ухаживать за крупным рогатым скотом и обещала зарплату за это. После отвозила мужчин на ферму, забирала у них документы, поселяла в хлеву вместе с животными. За выполненную работу предпринимательница не рассчитывалась и угрожала физической расправой, если работники покинут территорию хозяйства.