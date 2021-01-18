Работал с нарушениями: рассказали об одесском отеле, где вспыхнул смертельный пожар

В одесской гостинице произошел пожар. Два человека погибли. Фото: od.npu.gov.ua

В одесском отеле "Аркадия", где вспыхнул смертельный пожар, работал незаконный хостел.

Всего там 36 комнат. Большинство жильцов снимали их на длительный срок, до нескольких месяцев. Зимой комнаты отеля сдают в аренду как квартиры. Летом сюда заселяют отдыхающих.

"То, что это незаконный хостел, понятно. То, что он под видом квартир, тоже понятно. Все нарушения, которые только могут быть", - заявил первый заместитель городского головы Одессы Михаил Кучук, передает ТСН.

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Сколько было людей в здании в момент возгорания, пока что неизвестно. 13 переселили во временное жилье.

Двое из 8 пострадавших тяжелом состоянии в реанимации. Известно, что один из них иностранец, ему 21 год. Другой - житель Одессы, 47 лет.

"В тяжелом состоянии оба. Есть и отравления угарным газом, кроме этого, еще мужчина имеет ожог пламенем 2-й степени, 50 процентов поверхности тела. Он наиболее тяжелый", - говорят врачи.

Пожар в гостинице на ул. Посмитного, 10/12 в Одессе произошел 17 января в 20:30. Погибли 2 человека. Их личности устанавливаются. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы 3 человека. 5 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.