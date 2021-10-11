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понедельник, 11 октября 2021 10:03

Работал профессионал: в МВД рассказали о ходе расследования покушения на Шефира

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Работал профессионал: в МВД рассказали о ходе расследования покушения на Шефира
На Киевщине продолжаются поиски причастных к покушению на убийство первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя. Фото: facebook.com/Андрей Небытов

По делу о покушении на первого советника президента Сергея Шефира продолжаются оперативно-следственные действия.

Назначено около 30 экспертиз. Правоохранители продолжают анализировать огромный объем данных, полученных из соответствующих камер. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

"Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий. Определенная часть из них еще продолжается. Полицейские и нацгвардейцы изучили 430 гектаров местности - район, в котором было совершено это преступление - на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды. И даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства", - говорит Енин.

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Можно однозначно утверждать, что работал профессионал.

"Я не хотел бы пока давать дополнительных комментариев по основным доказательствам вещного характера, которые мы на сегодняшний момент имеем, чтобы не навредить следствию. Но я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на "отлично". И мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства", - рассказал чиновник.

На раскрытие покушения бросили мощные силы. И дело не только в том, что Шефир - близкий к президенту человек. Есть и определенное требование общества, добавил Енин.

Помощь в расследовании, включая техническую, предложили США и Великобритания. Правоохранители работают совместно. Есть уверенность, что совместно выйдут на тот результат, который ожидает общество.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира.

Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

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Дата
11
октября

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