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четверг, 01 апреля 2021 16:18

Рабочего убил ток на электроопоре

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Рабочего убил ток на электроопоре
Мужчина погиб на месте Фото: pixabay.com

В селе Чернев Ивано-Франковской области мужчину ударило током во время выполнения работ на электроопоре высоковольтной линии.

Мужчина погиб на месте, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

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Известно, что погибший работал электриком-монтером рогатинского отдела АО "Прикарпатьеоблэнерго". Ему было 32 года.

На Житомирщине 42-летний электромонтер горно-обогатительного комбината погиб, когда пытался забрать ветку с линии электропередач. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что ЛЭП обесточена. Но оказалось, что это не так, и мужчина получил удар током в 35 кВт.

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