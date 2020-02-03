Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео

В центре Киева застрелили пластического хирурга Андрея Сотника. Фото - facebook.com/KyivOperativ

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника на улице Саксаганского в центре Киева попало на видео.

На кадрах отчетливо видно, как двое мужчин забегают в арку. Андрей Сотник пытался спастись, но в этот момент видно вспышки, предположительно, выстрелы. После Сотник упал, а киллер нажал на курок еще раз. Последняя пуля попала в голову. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Los Solomas.

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По данным ресурса, Сотника убили неподалеку от его дома. Он проживает на Саксаганского, 121, а преступление произошло на Саксаганского, 117.

Злоумышленник в него выстрелил несколько раз. В это время хирург находился к нападавшему спиной.

О Сотнике известно, что он родом из Донецка. До оккупации работал там хирургом в областной травматологической больнице и врачом-хирургом в косметологической больнице. В столицу переехал с началом военных действий на Донбассе.

Убийство произошло около шести вечера 2 февраля. Известно, что 43-летний Андрей Сотник работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.