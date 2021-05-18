Пылает склад шиномонтажа. Перекрыли движение: первые фото и видео

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В селе Кровия Черновицкой области 18 мая вспыхнул масштабный пожар в помещении шиномонтажа.

Там хранились шины и покрышки. Об этом сообщает ИА АСС, опубликовав фото и видео с места происшествия.

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Огонь уже практически полностью охватил крышу здания. На месте происшествия работают следователи и спасатели.

Также в патрульной полиции Черновицкой области сообщили, что из-за пожара на кольце c. Коровия перекрыли движение транспорта.

В Голосеевском районе Киева, на Выдубичах загорелся одноэтажный офис. Огонь перекинулся на складское помещение площадью 700 кв. м. Огонь разрушил перекрытия и крышу помещения и перекинулся на соседнее.