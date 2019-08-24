Пылает детский развлекательный центр: первые фото и видео с места происшествия

Фото: usionline.com

В Черноморске в Одесской области пылает детский развлекательный центр "Тusik". Пламя от огня очень сильное, его видно за несколько километров.

К месту происшествия прибыли пожарные. Однако они не могли подъехать к развлекательному центру из-за того, что нет проезда. Об этом сообщила очевидец Анастасия Станиславская.

Водители убирают свои автомобили. Проезд в "Тusik" затруднен, но пожарные пытаются тушить, - рассказала Анастасия Станиславска.

Кроме того, по словам очевидцев, вода не может потушить огонь, а у пожарных пока нет других средств для ликвидации возгорания.

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Загорелось на третьем этаже под крышей здания, где-то в самом помещении детского игрового центра. О пострадавших пока ничего не известно, были ли на момент возгорания в развлекательном центре люди, не сообщается, пишет УСИ.

Густой черный дым валит из здания. По словам местных жителей, в детской комнате много игрушек и локаций с пластиком.

В ГСЧС сообщили, что на месте пожара людей не было и жертв нет. Информация о причинах возгорания уточняется.

Сейчас улица, где горит центр, оцеплена полицией, на месте присутствуют сотрудники охранного центра, медики, полиция и пожарные.

На территории развлекательного комплекса Арена Сити, расположенном в центре Киева на Бессарабской площади, возник пожар. Посетители развлекательного центра поспешили вызвать пожарных. Прибывшие на место происшествия с "выяснили, что дым идет из-под фонтана, который расположен посреди двора комплекса.