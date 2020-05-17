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воскресенье, 17 мая 2020 18:10

Пятые сутки разыскивают 17-летнюю девушку с татуировкой "любовь"

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Пятые сутки разыскивают 17-летнюю девушку с татуировкой &quot;любовь&quot;
В Одесской области разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Татьяну Борчук из с. Троицкое Любашевского района. Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 17-летнюю Татьяну Борчук из с. Троицкое Любашевского района.

Девушка 12 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы русые, глаза карие.

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Особые приметы: на правой руке татуировка - "любовь".

Была одета: в светлые джинсы, темные кроссовки, коричнево-черную кофту с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить в Любашевское ОП по телефонам: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии "102".

В Харькове разыскали 13-летнюю Виолетту Ермилову. Девушка после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась. Правоохранители во время патрулирования обнаружили беглянку на железнодорожном вокзале. С девочкой была проведена профилактическая беседа.

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Дата
17
мая

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