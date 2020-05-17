Пятые сутки разыскивают 17-летнюю девушку с татуировкой "любовь"

В Одесской области разыскивают 17-летнюю Татьяну Борчук из с. Троицкое Любашевского района.
Девушка 12 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы русые, глаза карие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего 12-летнего мальчика нашли убитым: первые подробности
Особые приметы: на правой руке татуировка - "любовь".
Была одета: в светлые джинсы, темные кроссовки, коричнево-черную кофту с капюшоном.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить в Любашевское ОП по телефонам: (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии "102".
В Харькове разыскали 13-летнюю Виолетту Ермилову. Девушка после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась. Правоохранители во время патрулирования обнаружили беглянку на железнодорожном вокзале. С девочкой была проведена профилактическая беседа.
Комментарии