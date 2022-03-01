Пятеро погибших и искалеченные: показали последствия удара по телевышке в Киеве

В результате попадания российских снарядов в здание телевышки по ул. Дорогожицкой, 10 в Киеве погибли пять человек.

Еще пятеро пострадали. Такие данные озвучил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автор: t.me/dsns_telegram 1 марта в 17:18 российские оккупанты сбросили снаряды на телебашню в Киеве

После попадания двух снарядов в четырехэтажное админздание начался пожар. Спасатели уже на месте приступили к тушению и эвакуации людей, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"В результате прилета двух неизвестных боеприпасов начался пожар. На данный момент известно о пяти эвакуированных людях. Один из них был найден в бомбоубежище", - рассказали спасатели.

Автор: t.me/dsns_telegram В результате попадания российских снарядов погибли пять человек. Столько же пострадавших

Российские оккупанты сбросили снаряды на телебашню 1 марта в 17:18. В 17:53 пожар локализован. Работы по поиску людей продолжаются.