Пять поляков жестоко избили украинца

В Польше избили студента из Украины. Фото: natemat.pl

В Польше в городе Жоры пятеро поляков жестоко избили студента из Украины.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 чересня. Один из мужчин спросил студента, откуда он приехал. Когда тот сказал, что с Украиной, началось избиение. Об этом сообщила местная полиция.

"Нападавшие били и толкали 19-летнего парня даже тогда, когда тот уже лежал на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя, нападавшие скрылись с места преступления. К счастью, избитого и окровавленного украинца нашли прохожие, двое мужчин, которые вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

В украинца многочисленные гематомы, также ему выбили зубы.

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Как отмечается, полиция официально объявила нападавших в розыск. В то же время Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых, около 24 400 гривен, за помощь в задержании преступников.

В Польше нашли мертвым Ивана Шпачук из поселка Березовка Волынской области. 18 мая поехал в Польшу на заработки, пересек пункт пропуска "Устилуг". 3 июля он перешел из одной работы на другую. С тех пор родные не могли установить с ним связь.