Пять крупнейших авиакатастроф самолетов украинских авиалиний

8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Все 176 человек на борту погибли. Катастрофа произошла вскоре после вылета из аеропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в международный аэропорт "Борисполь".

Это стало крупнейшей трагедией с участием гражданской авиации в истории Украины. О самых больших катастрофах украинских самолетов за рубежом пишет nv.ua.

Падение Як-42 под Салониками (1997 год)

17 декабря 1997 года вблизи греческих Салоник разбился украинский самолет Як-42 компании "Аэросвит", в результате чего погибли все находившиеся на борту 70 человек (среди которых пятеро детей и восемь членов экипажа).

Изначально рейс по маршруту Киев — Салоники осуществлялся самолетом Boeing 737, однако по техническим причинам он был заменен на Як-42 (регистрационный номер UR-42 334) во время промежуточной остановки в Одессе.

Заход на посадку в греческий аэропорт происходил ночью в облачную погоду, и самолет украинских авиалиний отклонился от изначальной схемы посадки. В результате потери ориентации в воздушном пространстве и невозможности скорректировать схему полета диспетчером (в аэропорту не было радиолокатора) Як-42 врезался в гору Пенте-Пигадия.

Обломки самолета обнаружили лишь спустя три дня.

Среди причин катастрофы, которые назвала ответственная за расследование крушения комиссия: неверный заход на посадку, неиспользование экипажем всех возможностей оборудования для определения своего местоположения, несообщение диспетчеру о потере ориентации в авиапространстве и другие.

Два диспетчера аэропорта "Салоники" были приговорены к пяти годам тюрьмы за нарушение правил работы и непредумышленное убийство.

Крушение украинского Ан-140 в Иране (2002 год)

Самолеты Ан-140 украинской и иранской сборки на выставке Iran Kish Air Show 2002 (октябрь 2002, остров Киш, Иран)

23 декабря 2002 года самолет Ан-140 украинской авиакомпании" Аэромост-Харьков" потерпел крушение возле иранского поселка Баграбад. По разным данным, в катастрофе погибли от 44 до 48 человек, включая 6 членов экипажа, — все они были гражданами Украины и России. Среди погибших — один 7-летний ребенок.

Почти все пассажиры рейса были сотрудниками Харьковского авиационного завода, также на борту были представители компаний "Антонов", "Рубин", "Авионика", "Аэросила" и "Интерами".

Самолет АН-140 с бортовым номером UR14003 осуществлял рейс Харьков — Трабзон (Турция) — Исфахан (Иран), где авиаинженеры должны были принять участие в церемонии первого официального полета самолета иранско-украинской разработки Iran-140.

Причиной аварии, произошедшей в 70 километрах на запад от пункта назначения, считается то, что пилоты не справились с управлением из-за плохой видимости и врезались в скалы.

Катастрофа Як-42 в Турции (2003 год)

26 мая 2003 года вблизи турецкого Трабзона разбился самолет Украинских Средиземноморских авиалиний (UM Airlines), в результате чего погибли 12 украинцев, 62 испанца и 1 белорус.

Самолет Як-42Д (регистрационный номер UR-42 352) совершал рейс Кабул (Афганистан) — Бишкек (Кыргызстан) — Трабзон (Турция) — Сарагоса (Испания). На борту находились 75 человек, среди которых 40 испанских военнослужащих и один член военизированной полиции, которые пребывали в составе контингента НАТО в Афганистане. 12 украинцев являлись членами двух сменных экипажей (по 6 человек), а один гражданин Беларуси — флайт-менеджером.

Самолет столкнулся со склоном горы в 30 километрах от турецкого города Трабзон. В ходе расследования были названы следующие возможные причины катастрофы: усталость членов экипажа, отсутствие инспекции техники перед вылетом, непредоставление достаточного объема сведений экипажу об аэропорте Трабзона, нехватка горючего, недостаток опыта полетов в непростых погодных условиях.

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Крушение Ан-12 в Алжире (2014 год)

30 августа 2014 года в 10 километрах от аэропорта "Таманрассет" (Алжир) потерпел крушение украинский самолет Ан-12. В результате трагедии погибли все 7 членов экипажа.

Официальная причина авиатрагедии до сих пор неизвестна. Самолет производства ГП "Антонов" перевозил нефтяное оборудование из шотландского Глазго в Экваториальную Гвинею с остановкой в Алжире. Местные СМИ сообщали, что причиной его падения была техническая остановка двигателя.

Трагедия Ан-12 в Судане (2020 год)

2 января 2020 года на западе Судана разбился украинский военный самолет Ан-12. Жертвами трагедии стали 18 человек.

Крушение произошло спустя пять минут после взлета самолета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур — ранее там были зафиксированы перестрелки этнических групп со смертельными исходами. Среди находившихся на борту: 7 членов экипажа (военнослужащие), 11 гражданских лиц (включая четверых детей).

11 граждан Украины погибли вследствие крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.