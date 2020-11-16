Пьяный военный преследовал несовершеннолетнюю и пытался изнасиловать

В городе Селидово Донецкой области 32-летний военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю Фото: censor.net

В городе Селидово Донецкой области 32-летний военный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Девушка провела на работу мать и возвращалась домой когда ее начал преследовать мужчина в военной форме, сообщили в пресс службе Донецкой областной прокуратуры.

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"Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать. На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, потому завершить преступление нападающему не удалось", - говорится в сообщении.

Военного, который был пьян, задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Киевщине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю сестру знакомой. В Киевскую область он приехал из Закарпатья на заработки. Мужчину пригласила в гости знакомая. В доме была и ее несовершеннолетняя сестра.