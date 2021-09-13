Пьяный водитель врезался в авто патрульных - они в больнице

В Киеве на бульв. Леси Украинки водитель Audi врезался в автомобиль патрульных. Двое полицейских травмированы. ДТП произошло примерно в 04:00 12 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Автор: Патрульная полиция Киева За рулем Audi был нетрезвый водитель

"Патрульные остановились на светофоре. Ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебной Toyota. Инспекторов госпитализировали", - говорится в сообщении.

Audi управлял водитель в нетрезвом состоянии. Результат на алкотестере - 2,67‰. Это более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Патрульные составили на водителя протокол. На месте работала следственно-оперативная группа.

Автор: Патрульная полиция Киева Авто патрульных, в которое влетел пьяный водитель

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