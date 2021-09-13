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понедельник, 13 сентября 2021 10:39

Пьяный водитель врезался в авто патрульных - они в больнице

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В Киеве на бульв. Леси Украинки водитель Audi врезался в автомобиль патрульных. Двое полицейских травмированы. ДТП произошло примерно в 04:00 12 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Автор: Патрульная полиция Киева
  За рулем Audi был нетрезвый водитель
За рулем Audi был нетрезвый водитель

"Патрульные остановились на светофоре. Ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебной Toyota. Инспекторов госпитализировали", - говорится в сообщении.

Audi управлял водитель в нетрезвом состоянии. Результат на алкотестере - 2,67‰. Это более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Патрульные составили на водителя протокол. На месте работала следственно-оперативная группа.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Авто патрульных, в которое влетел пьяный водитель
Авто патрульных, в которое влетел пьяный водитель

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В Одесской области разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился. Авария произошла 13 августа 2021-го в селе Заря. Полицейские ехали из командировки.

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