ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии

В Одесской области в ДТП разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился. Фото: od.npu.gov.ua

Уже известны имена оперативников, которые погибли в аварии в Одесской области. Это - майор полиции 38-летний Игорь Ольховский, подполковник полиции 45-летний Сергей Маковецкий и капитан полиции 26-летний Александр Братинов.

Они возвращались из Измаила, где были в командировке, в Одессу, сообщил начальник областной полиции Олег Бех.

"Четверо оперативников возвращались из служебной командировки из Измаила в Одессу. В селе Заря Саратского района автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонную конструкцию и перевернулся на правый бок. Трое полицейских погибли на месте. Еще один с тяжелыми травмами в местной больнице", - рассказал Бех.

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Перед перекиданием автомобиль стал вертикально к земле на передние колеса. Водитель мог заснуть за рулем, рассказали Gazeta.ua очевидцы.

"Трасса и улица оживленная. Авто ехало в крайней полосе. И на скорости полетело с дороги в правую сторони. На место сбежались люди. Сразу приехали медики, полиция и спасатели. Автомобиль поставили на колеса. Полицейский с переднего пассажирского сиденья и сидевший позади лежали на куче. Все окровавленные. Нельзя было разобрать, где чьи головы и руки", - рассказал очевидец Руслан.

В Госбюро расследований уже открыли уголовное производство. Служебное расследование также проводят одесские полицейские, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

В Одесской области разбились трое оперативников. Еще один офицер покалечился. Авария произошла сегодня, 13 августа, в селе Заря. Полицейские ехали из командировки.