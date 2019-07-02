Пьяный водитель вез наркотики и янтарь

В Ровно задержали водителя в состоянии наркотического опьянения.
Выяснилось, что мужчина лишен права управлять транспортом, сообщили в патрульной полиции.
Нарушитель нервничал и пытался бежать, но неудачно.
У него обнаружили пакетики с веществом, вероятно наркотическим. В автомобиле нашли комплект иностранных номеров, которые принадлежали его транспортному средству, и камень, похожий на янтарь.
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На нарушителя составили три протокола, а следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
На границе с Польшей правоохранители обнаружили автомобиль, водитель которого переоборудовал транспортное средство и спрятал в топливном баке более 12 кг янтаря.
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