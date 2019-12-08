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воскресенье, 08 декабря 2019 10:04

Пьяный водитель устроил смертельную аварию в центре столицы
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В аварии погибла молодая женщина. Фото: Facebook
В аварии погибла молодая женщина. Фото: Facebook
В аварии погибла молодая женщина. Фото: Facebook
В аварии погибла молодая женщина. Фото: Facebook

В ночь на 8 декабря на дороге между столичными Европейской площадью и Почтовой произошла авария. Есть погибшие.

"По словам свидетелей, водитель #Audi, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем #Skoda. В результате #ДТП, погиб пассажир #Audi и еще один пассажир пострадал, но от госпитализации отказался", - написали на Facebook-странице "Киев Оперативный".

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Свидетели отмечают, что водитель Audi был пьян. Водитель и пассажир Skoda госпитализированы.

В субботу, 7 декабря, автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар колесами вверх возле станции метро Левобережная в Киеве.

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Дата
08
декабря

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