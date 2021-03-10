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среда, 10 марта 2021 09:51

Пьяный водитель устроил погоню с полицией. Когда застрял в грязи - открыл огонь
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В селе Запытов Львовской области нетрезвый водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими, а когда его догнали, он начал стрелять.

Произошло это 9 марта на трассе Киев-Чоп, сообщили в патрульной полиции Львовской области.

На Львовщине пьяный водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими. А когда его догнали, он начал стрелять. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное
Фото: facebook.com/lvivpolice
На Львовщине пьяный водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими. А когда его догнали, он начал стрелять. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное
На Львовщине пьяный водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими. А когда его догнали, он начал стрелять. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное

"Патрульная полиция заметила водителя автомобиля Chevrolet, который проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Требование патрульных об остановке водитель проигнорировал и бросился бежать. При попытке побега автомобилист совершил ДТП, врезавшись в забор остановки общественного транспорта. Впоследствии он уехал в поле, где застрял в болоте. Далее он вышел из автомобиля, взяв с собой, вероятно, ружье и начал угрожать, что будет стрелять, если ему не позволят скрыться. При попытке побега мужчина трижды выстрелил: 1 раз вверх и дважды в направлении патрульных. Полицейские в свою очередь использовали табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину. Беглеца догнали и задержали. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Водителю 30 лет. Дело расследуют как покушение на убийство правоохранителей. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Известно, что в этом году мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Последний раз 7 марта из-за превышения скорости.

19-летний водитель на "Москвиче" устроил в Кривом Роге на Днепропетровщине "автошоу". Чтобы остановить нарушителя, патрульным пришлось стрелять по колесам его авто. Нарушитель даже с простреленными колесами продолжил движение и остановился лишь в нескольких километрах. Там ему надели наручники, но перед этим он еще успел ударить полицейского.

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Дата
10
марта

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