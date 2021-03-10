Пьяный водитель устроил погоню с полицией. Когда застрял в грязи - открыл огонь

В селе Запытов Львовской области нетрезвый водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими, а когда его догнали, он начал стрелять.

Произошло это 9 марта на трассе Киев-Чоп, сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Фото: facebook.com/lvivpolice

"Патрульная полиция заметила водителя автомобиля Chevrolet, который проехал железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Требование патрульных об остановке водитель проигнорировал и бросился бежать. При попытке побега автомобилист совершил ДТП, врезавшись в забор остановки общественного транспорта. Впоследствии он уехал в поле, где застрял в болоте. Далее он вышел из автомобиля, взяв с собой, вероятно, ружье и начал угрожать, что будет стрелять, если ему не позволят скрыться. При попытке побега мужчина трижды выстрелил: 1 раз вверх и дважды в направлении патрульных. Полицейские в свою очередь использовали табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину. Беглеца догнали и задержали. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Водителю 30 лет. Дело расследуют как покушение на убийство правоохранителей. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Известно, что в этом году мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Последний раз 7 марта из-за превышения скорости.

19-летний водитель на "Москвиче" устроил в Кривом Роге на Днепропетровщине "автошоу". Чтобы остановить нарушителя, патрульным пришлось стрелять по колесам его авто. Нарушитель даже с простреленными колесами продолжил движение и остановился лишь в нескольких километрах. Там ему надели наручники, но перед этим он еще успел ударить полицейского.