Пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться от полиции

Пьяный водитель пытался скрыться после аварии. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве пьяный водитель пытался скрыться после ДТП.

Авария произошла на пересечении Стройиндустрии и Деревообрабатывающей. Там столкнулись Volkswagen и автомобиль охранной компании. Когда сотрудники охраны вышли из автомобиля, водитель первого транспортного средства начал уезжать с места происшествия и едва не сбил одного из них. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Охранники начали преследовать нарушителя и вызвали полицию.

"Примерно через полтора километра водитель Volkswagen въехал в огромную лужу, не справился с управлением и въехал в столб. Как оказалось, в автомобиле находились двое - он и она. Оба пьяные. Водителю, чтобы не убежал, а такие попытки были несколько раз, на руки надели наручники", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, нарушитель начал звонить своему знакомому и говорить, что "разбил его машину". Через некоторое время на место прибыл и знакомый пьяного водителя, который хотел "решить" вопрос с полицией, но ему это не удалось.

15 мая на Житомирской трассе под Киевом произошла авария с участием 15 автомобилей. Участниками ДТП стали 10 грузовиков и 5 легковых автомобилей.