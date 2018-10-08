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понедельник, 08 октября 2018 20:23

Пьяный водитель устроил аварию - погиб ребенок

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В селе Йорданешты Глыбоцкого района Черновицкой области произошла авария.

32-летний водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen и перевернулся, сообщили в полиции области.

Автор: Полиция
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"От полученных травм двухлетний мальчик-пассажир погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Автор: Полиция
  На Буковине в аварии погиб ребенок
На Буковине в аварии погиб ребенок

Медицинское обследование показало, что водитель легковушки был пьян. Следователи возбудили уголовное дело.

На трассе Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района Львовщины столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик Mercedes. Погибла 3-месячная девочка.

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