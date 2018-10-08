Первоклассника возле школы сбил шлагбаум

В Житомирской области 1-классника возле школы сбил шлагбаум. Фото - Новости Закарпатья

В Житомирской области 1-классника возле школы сбил шлагбаум. 6-летний мальчик в тяжелом состоянии - в больнице. У него открытый перелом челюсти и левой руки.

Трагедия случилась в 8:10, мальчик с отцом шел на занятия. В это время в школьную котельную грузовик завозил дрова. Водитель открыл шлагбаум, въехал на территорию школы. Но не "вписался" в поворот и прицепом зацепил металлическую стрелу. От сильного удара она оторвалась и полетела в ребенка, сообщает ТСН.

"Я услышал глухой удар. Обернулся: ребенок взлетел. Рука висела, а с лица текла кровь", - рассказывает отец пострадавшего Дмитрий Романюк.

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Водитель не заметил, что произошло, и поехал дальше. Остановили его крики свидетелей.

В полиции открыли уголовное производство. К ответственности хотят привлечь не только водителя грузовика, но и администрацию школы, позволившую такие маневры на школьном дворе.

В поселке Клевань вблизи Ровно 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2105" столкнулся со шлагбаумом. В результате ДТП погиб 31-летний пассажир легковушки.