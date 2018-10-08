Младенец погиб в страшной аварии

На трассе Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района Львовщины столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик Mercedes. Погибла 3-месячная девочка.

Авария произошла сегодня, 8 октября, около 11.30, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Львова.

Автор: npu.gov.ua На трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик Mercedes. Погибла 3-месячная девочка

Автомобилем Mercedes руководил 35-летний житель Харьковской области. Volkswagen - 33-летний житель Закарпатья.

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"Кроме водителя в легковом авто были его 30-летняя жена и двое дочерей: 7-летняя школьница и трехмесячная девочка. Все они получили телесные повреждения. Младенец от полученных травм скончался в больнице", - сообщили в полиции.

На трассе Киев-Чоп столкнулись легковушка Volkswagen и грузовик Mercedes. Погибла 3-месячная девочка

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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