В Киеве пьяный водитель устроил аварию. Фото: "Киев оперативный"

В Киеве пьяный водитель устроил аварию, когда забирал жену из больницы.

ДТП произошло на проспекте Лобановского. Водитель Smart въехал в припаркованный Citroen "Новой Почты", сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Как рассказала пассажирка Smart, она была в больнице и попросила своего мужа забрать ее. Говорит, что не знала, что муж употреблял алкогольные напитки. Водитель Новой Почты сказал, что его оппонент надул в драгер 2 промилле", - говорится в сообщении.

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Водителя госпитализировали. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и ушиб правого сустава на ноге.

В поселке Чабаны Киевской области водитель микроавтобуса протаранил несколько автомобилей и скрылся. Мужчина побил около 6 автомобилей. Затем горе-водитель бросил свой транспорт в парке и убежал.