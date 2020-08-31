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понедельник, 31 августа 2020 15:52

Пьяный водитель сбил коляску с ребенком

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Пьяный водитель сбил коляску с ребенком

29 августа, в городе Бучач Тернопольской области пьяный водитель сбил коляску с ребенком, а затем врезался в каменный забор. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и, слетев с дороги, задел отца с коляской. В результате коляску отбросило. К счастью, ни годовалый малыш, ни его отец травм не получили", - говорится в сообщении.

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После такого маневра автомобиль остановился в огороже .Водитель попытался убежать, но ему помешали люди. Они вызвали полицию.

По словам полиции, в крови мужчины на момент аварии было 1,3 промилле алкоголя.

"Мужчина не впервые попадает в поле зрения сотрудников полиции за пьяное вождение. Последнее нарушения и админпротокол 33-летний житель Бучача получил 2 месяца назад. Однако суд закрыл дело и оставил права водителю", - говорится в сообщении.

Мужчина снова будет отвечать в суде за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения.

Водитель переехал 2-летнего соседского мальчика, прятавшегося под авто. В селе Самгородок Козятинского района Винницкой области ребенок залез под легковой автомобиль ВАЗ 2106, стоявший на соседском дворе.

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Дата
31
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