Водитель переехал 2-летнего соседского мальчика, прятавшегося под авто

В Винницкой области водитель переехал 2-летнего соседского мальчика, который прятался под его авто. Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Самгородок Козятинского района Винницкой области 2-летний мальчик залез под легковой автомобиль ВАЗ 2106, стоявший на соседском дворе.

Водитель авто не заметил этого и начал выезжать задним ходом. В результате малыш получил травмы. Происшествие случилось 13 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"27-летний местный житель оставил свой автомобиль во дворе дома. Через какое-то время мужчина начал выезжать задним ходом и наехал на соседского ребенка, который за время его отсутствия залез под легковушку. Вследствие наезда ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в детскую больницу", - говорится в сообщении.

Водитель на момент наезда был трезв.

Следователи открыли уголовное производство.

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