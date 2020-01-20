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понедельник, 20 января 2020 11:59

Пьяный водитель разбил более полдесятка авто
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В Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию. Двое пострадавших
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию. Двое пострадавших
В Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию. Двое пострадавших
В Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию. Двое пострадавших
В Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию. Двое пострадавших

Утром 20 января в Киеве на проспекте Науки пьяный водитель на Mitsubishi устроил масштабную аварию с более полдесятка авто.

Пьяная компания ехала на Mitsubishi Space Star и на скорости влетела в кроссовер Suzuki. Далее - в "ГАЗель", которую отбросило на "Жигули". Затем по эффекту домино также были повреждены Volkswagen, Mercedes-Benz и Audi. Об этом сообщается в видео на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

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По предварительным данным, двое из Space Star скрылись. У водителя освидетельствование показало 2,9 промилле алкоголя в крови. Кроме него на месте оставался пассажир авто.

Во время ДТП пострадали 2 человека.

Около села Александрия возле Ровно столкнулись 7 автомобилей. Травмировались 2 человека.

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