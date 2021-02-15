Пьяный водитель не вписался в поворот и разнес дверь подъезда

В Одессе водитель легковушки протаранил двери подъезда.

34-летний мужчина был пьян. В ДТП никто не пострадал, а вот двери на входе дома теперь понадобятся новые: старые ремонту не подлежат, пишет tsn.ua. Подъезды здания выходят на дорогу возле перекрестка.

Автор: [email protected]_patrolpolice Водитель легковушки протаранил двери подъезда

Автор: [email protected]_patrolpolice 34-летний мужчина был пьян

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Известно, что мужчина не вписался в поворот. Полицейские составили на него протоколы за нарушение правил дорожного движения и за то, что пьяный сел за руль.

Жители пострадавшего дома надеются, что виновник оплатит ремонт.

13 февраля в 23:15 в поселке Рожнятов Ивано-Франковской области автомобиль упал с моста и перевернулся. За рулем был 20-летний водитель.