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воскресенье, 14 февраля 2021 10:26

Легковушка слетела с моста в сугроб снега

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13 февраля в 23:15 в поселке Рожнятов Ивано-Франковской области автомобиль упал с моста и перевернулся. За рулем был 20-летний водитель.

Инцидент произошел на улице Рыльского. Водитель легкового автомобиля Nissan Qashqai перевернулся с автомобилем с моста на берег реки Дуба. Об этом сообщает Телеграмм-канал News Рожнятивщине.

Автор: News Рожнятівщини
  Nissan Qashqai слетел с моста на берег реки Дуба в Рожнятове
Nissan Qashqai слетел с моста на берег реки Дуба в Рожнятове

Местные жители самостоятельно извлекли водителя и доставили домой. Других пострадавших лиц на месте происшествия не обнаружено.

Спасатели вытащили поврежденную машину на проезжую часть дороги.

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В Винницкой области служебный автомобиль местной группы реагирования, который ехал на вызов, попал в ДТП.

В результате аварии травмированы 4 человека, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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Дата
14
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