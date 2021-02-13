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суббота, 13 февраля 2021 20:02

Полицейский автомобиль попал в лобовое столкновение

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  Под Винницей полицейский автомобиль попал в аварию. Фото: Нацполиция
Под Винницей полицейский автомобиль попал в аварию. Фото: Нацполиция

В Винницкой области служебный автомобиль местной группы реагирования, который ехал на вызов, попал в ДТП.

В результате аварии травмы 4 человека, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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По предварительным данным, автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого находился 29-летний местный житель, на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции Renault Logan. Водители на момент ДТП были трезвы.

 

Правоохранители по факту ДТП решается вопрос об открытии производства.

В Голосеевском районе Киев 13 февраля водитель микроавтобуса переехал 75-летнюю женщину. Она погибла на месте. Трагедия произошла на одном из рынков.

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Дата
13
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