Пьяный водитель насмерть переехал мужчину на полевой дороге и скрылся

В Хмельницкой области пьяный водитель переехал насмерть пьяного мужчину, лежавшего в траве на полевой дороге. Фото: hm.npu.gov.ua

На полевой дороге между селами Лютарка и Новостав Изяславского района Хмельницкой области водитель ВАЗ 21213 переехал 59-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. Это произошло 29 июля, около 16:00.

Полицейские в течение нескольких часов установили и задержали мужчину. Проверка его с помощью прибора "Драгер" показала 1,27 промилле алкоголя в крови.

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"Предварительно установлено, что 45-летний житель с. Борисов, управляя автомобилем ВАЗ 21213, совершил наезд на 59-летнего жителя села Новостав, который был пьян и лежал в траве. Водитель остановился, но не оказал пострадавшему никакой помощи, не вызывал "скорую", после чего покинул место аварии", - говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейских на место происшествия вызвали другие проезжающие там люди.

Следователи открыли уголовное производство.

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