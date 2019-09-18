Пьяный водитель на Porsche снес ограждение и вылетел на трамвайные пути

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Водитель Porsche Cayen протаранил ограждение и вылетел на трамвайные пути в Днипре 18 сентября.

Очевидцы говорят, что он был пьян, пишет ТСН.

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На проспекте Богдана Хмельницкого движение трамвая №12 заблокировано в направлении 12-го района.

ДТП препятствует движения по левой части дороги.

Водитель получил травмы рук и головы. Отказался пройти тест на "драгере".

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался на большой скорости в троллейбус.