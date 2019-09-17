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вторник, 17 сентября 2019 18:17

"Просто жесть" - автомобиль врезался в троллейбус

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&quot;Просто жесть&quot; - автомобиль врезался в троллейбус
На проспекте Глушкова произошла авария. Фото: Facebook

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался на большой скорости в троллейбус.

Очевидцы сообщили об этом в сообществе "Киев оперативный".

По предварительным данным, могут быть погибшие. Сейчас эта информация не подтверждена.

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"Просто жесть только что произошла на Глушкова - ДТП на высокой скорости, еще и с участием общественного транспорта. Говорят, что есть погибшие. Движение транспорта в сторону выезда из Киева серьезно затруднено", - говорится в сообщении.

В Киеве на улице Академика Заболотного на остановке общественного транспорта грузовой микроавтобус въехал в маршрутку №576.

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