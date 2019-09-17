"Просто жесть" - автомобиль врезался в троллейбус

В Киеве на проспекте Академика Глушкова автомобиль врезался на большой скорости в троллейбус.
Очевидцы сообщили об этом в сообществе "Киев оперативный".
По предварительным данным, могут быть погибшие. Сейчас эта информация не подтверждена.
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"Просто жесть только что произошла на Глушкова - ДТП на высокой скорости, еще и с участием общественного транспорта. Говорят, что есть погибшие. Движение транспорта в сторону выезда из Киева серьезно затруднено", - говорится в сообщении.
В Киеве на улице Академика Заболотного на остановке общественного транспорта грузовой микроавтобус въехал в маршрутку №576.
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