Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом

Мужчина извинялся за свой поступок и призвал других водителей не садиться за руль в состоянии опьянения Фото: Погляд

21 июля в Киеве нарушитель правил дорожного движения на авто при задержании правоохранителями читал рэп.

Мужчина извинялся за свой поступок и призвал других водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"По словам водителя, он выпил 0,5 литра водки и решил заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить бед, забрала ключи от автомобиля. Все друзья отговаривали мужчину от идеи ночевать в салоне транспортного средства , но человек пообещал им, что не поедет кататься. но получив ключи от транспортного средства, он мгновенно его завел и попытался быстро уехать еще дальше, но наткнулся на экипаж патрульных", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна погибшая и двое травмированы: микроавтобус врезался в остановку

При оформлении протоколов водитель каялся и записал видеообращение к другим водителям.

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, который из пневматического оружия стрелял с балкона по бездомным животным. Выяснилось, что мужчина 59 лет был пьян и стрелял из пневматического пистолета. Он не смог объяснить полицейским, почему так себя вел, сообщает Криворожский отдел Управления полиции охраны.