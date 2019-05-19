Пьяный таксист пытался сбить девушек

У водителя произошел конфликт с компанией. Фото: "Информатор"

В Киеве пьяный водитель Über пытался сбить двух девушек.

Люди не пострадали, а водитель врезался в грузовик, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 19 мая 01.00 на улице Стеценко, возле заправки Wog.

Водитель Opel Zafira службы такси Über проживает в хостеле у места происшествия. Его соседи праздновали День рождения. Нетрезвый мужчина пришел в гости, но вел себя неадекватно и оскорблял присутствующих девушек. Вскоре они вышли в магазин на заправке, а водитель такси сел в автомобиль и попытался наехать на них. Тем удалось спрятаться за дерево.

Другие гости на празднике и попытались вытащить мужчину из машины. Тот решил бежать и чуть не наехал на нескольких человек, после чего врезался в грузовик. После аварии мужчина выбежал из машины, но очевидцы смогли его задержать.

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Сам водитель подтвердил, что во время происшествия был пьян и у него действительно произошел конфликт с компанией, которая проживает в хостеле. Однако, по его словам, автомобиль он хотел отогнать подальше, так как опасался за его сохранность. А мужчины якобы подошли к такси Über и начали его ломать, потом вытащили самого водителя из машины и начали бить ногами.

Полицейские проверили водителя Opel на драгере. Прибор показал 1,57 промилле алкоголя в крови.

17 мая на территории Саксаганского района Кривого Рога возле остановки общественного транспорта Юбилейная произошло ДТП с пострадавшими.