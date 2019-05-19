Пьяный таксист пытался сбить девушек

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2899
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6345
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 63590
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1098
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1458
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2322
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 387
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6463
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8037
Фото
Все фото
6
5
14
3
4
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
Заняла все полосы движения: в Днепре произошла смертельная авария
СБУ задержала инспектора таможни
СБУ задержала инспектора таможни
Маршрутка попала в аварию - есть пострадавшие
Маршрутка попала в аварию - есть пострадавшие
Видео
Все видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Масштабные дожди затопили десятки домов: показали последствия непогоды
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 441
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 765
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1809
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9666
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 450
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
воскресенье, 19 мая 2019 15:38

Пьяный таксист пытался сбить девушек

  Комментировать
Пьяный таксист пытался сбить девушек
У водителя произошел конфликт с компанией. Фото: "Информатор"

В Киеве пьяный водитель Über пытался сбить двух девушек.

Люди не пострадали, а водитель врезался в грузовик, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 19 мая 01.00 на улице Стеценко, возле заправки Wog.

Водитель Opel Zafira службы такси Über проживает в хостеле у места происшествия. Его соседи праздновали День рождения. Нетрезвый мужчина пришел в гости, но вел себя неадекватно и оскорблял присутствующих девушек. Вскоре они вышли в магазин на заправке, а водитель такси сел в автомобиль и попытался наехать на них. Тем удалось спрятаться за дерево.

Другие гости на празднике и попытались вытащить мужчину из машины. Тот решил бежать и чуть не наехал на нескольких человек, после чего врезался в грузовик. После аварии мужчина выбежал из машины, но очевидцы смогли его задержать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом

Сам водитель подтвердил, что во время происшествия был пьян и у него действительно произошел конфликт с компанией, которая проживает в хостеле. Однако, по его словам, автомобиль он хотел отогнать подальше, так как опасался за его сохранность. А мужчины якобы подошли к такси Über и начали его ломать, потом вытащили самого водителя из машины и начали бить ногами.

Полицейские проверили водителя Opel на драгере. Прибор показал 1,57 промилле алкоголя в крови.

17 мая на территории Саксаганского района Кривого Рога возле остановки общественного транспорта Юбилейная произошло ДТП с пострадавшими.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный таксист пытался сбить девушек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

День в истории: чем запомнилось 19 мая

Королеву посадили в тюрьму

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 526664
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
Теперь модель plus-size: располневшая Тайра Бэнкс снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 15374
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского
Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского Просмотров: 8208
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
Еле прикрывали грудь: чем звёзды удивили на третий день Каннского фестиваля
11
 Просмотров: 8046
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
Смерч за считанные минуты уничтожил 100 га леса
 Просмотров: 6327
Происшествия
Таможенники торгуют данными о "евробляхерах": детали
Таможенники торгуют данными о "евробляхерах": детали Просмотров: 567
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
В частном доме хранили арсенал оружия и боеприпасов
6
 Просмотров: 675
В доме взорвалась шаровая молния
В доме взорвалась шаровая молния Просмотров: 684
Пожар в бывшей военной части попал на видео
Пожар в бывшей военной части попал на видео
 Просмотров: 423
Инспектора ГФС поймали на взятке
Инспектора ГФС поймали на взятке
5
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
11
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
3
Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
2
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Голосов: 582
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua