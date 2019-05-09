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четверг, 09 мая 2019 00:51

Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками

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Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
В аэропорту "Киев" россиянин устроил дебош. Фото: ГПСУ

39-летний россиянин, которого не пустили в Украину на пункте пропуска в аэропорту "Киев", начал бросаться на пограничников.

Мужчина был пьян. Он не смог указать цели своей поездки в Украину, поэтому его не пропустили, сообщает Государственная пограничная служба.

В ответ россиянин начал выкрикивать оскорбления в сторону государства Украина и ее пограничников. На требование успокоиться мужчина не реагировал и продолжал агрессивно вести себя и ругаться.

Хулигана схватили. Ему запретили въезд на территорию Украины на три года.

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После завершения всех процессуальных действий россиянина принудительно выдворят в Россию.

В марте пограничники обнаружили у гражданина России два загранпаспорта, нож и георгиевские ленты. Мужчина пытался въехать в Украину из Румынии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Его привлекли к административной ответственности, отказали в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины.

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