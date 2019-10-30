Пьяный прокурор перевернулся на незадекларированном авто

В Днепре пьяный прокурор перевернулся на авто. Фото - Обозреватель

30 октября в Днепре один из прокуроров областной прокуратуры попал в ДТП.

Чиновник управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. В результате аварии его авто перевернулось.

Речь идет о прокуроре Андрее Дьяченко. В аварии он якобы попал на автомобиле, который не задекларировал, пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

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"Дяченко в нетрезвом состоянии перевернулся на незадекларированном автомобиле", - сообщил источник.

В результате аварии водитель не пострадал. На месте происшествия работает полиция.

Прокурора Житомирской прокуратуры Вадима Пинчука уволили за "пьяную" ДТП. Он на автомобиле Volkswagen Passat с иностранной регистрацией протаранил три припаркованные машины.