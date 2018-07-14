Пьяный председатель райгосадминистрации устроил смертельную аварию

Фото: Mukachevo.net

На Закарпатье председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee на еврономерах сбил двух женщин. Одна из пострадавших погибла. Олефир был за рулем навеселе, по выводам Закарпатского областного наркологического диспансера.

Трагедия случилась в Перечине на ул. Октябрьской, сообщили в отделе коммуникации полиции области

Пострадавшие в результате ДТП - местные жительницы возрастом 71 и 56 лет, их доставили в реанимацию райбольницы.

"Младшая женщина скончалась от полученных травм. За жизньи второй борются врачи", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство. Водителя задержали, его авто на спецплощадке полиции.



Как отмечает местное издание Mukachevo.net со ссылкой на очевидцев аварии, мужчина ехал на большой скорости, а сбив женщин, протаранил отбойник и забор местного массажного салона.

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"Вместе с председателем РГА в авто была еще пассажирка. Оба не пострадали", - отмечает издание.

Виктор Олефир работает в должности председателя Перечинской РГА с августа 2015 года.

В Бурынь Сумской 70-летняя водитель Chevrolet насмерть переехала 4-летнего мальчика. Трагедия произошла в центре города, когда ребенок вместе со своей бабушкой шел по обочине. Не приходя в сознание, мальчик скончался в больнице.