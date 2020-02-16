Пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе

В Броварах пьяный водитель сбил двух пешеходов.

В Броварах Киевской области, пьяный водитель Nissan сбил двух мужчин на пешеходном переходе. Трагедия случилась вечером в воскресенье, 16 февраля.

Один пешеход погиб, другой получил травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Водителем оказался полицейский, который был вне службы. Находясь за рулем, он не остановился и даже не уменьшил скорость перед пешеходным переходом, а влетел в людей. После ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его автомобиль заблокировали другие водители.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции.

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Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

Начато служебное расследование.

Напомним, в конце сентября 2019 в Броварах нетрезвый милиционер на немалой скорости влетел в остановку общественного транспорта. Тогда один человек погиб и еще двое пострадали.