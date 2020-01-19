Двое госпитализированы. Фото: полиция

В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.

ДТП произошло сегодня вечером в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской обл.

Пьяный водитель автомобиля Opel, 27-летний работник полиции сбил шлагбаум и двух пешеходов.

"Мужчину 1970 г. р. и женщину, 1972 г. р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в главке.

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В полиции отметили, что водитель не был при исполнении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.

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