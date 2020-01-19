В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек.
ДТП произошло сегодня вечером в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской обл.
Пьяный водитель автомобиля Opel, 27-летний работник полиции сбил шлагбаум и двух пешеходов.
"Мужчину 1970 г. р. и женщину, 1972 г. р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в главке.
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В полиции отметили, что водитель не был при исполнении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии.
В Запорожской области в результате аварии погиб 48-летний мужчина. Его за рулем автомобиля Daewoo Lanos раздавила грузовик MAN.
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