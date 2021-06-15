Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП: показали фото

14 июня у села Новая Прилука Винницкой области Volkswagen слетел с дороги и врезался в дерево. В результате погибла 28-летняя женщина. Еще один пациент в реанимации.

Фото: vinbazar.com

За рулем автомобиля был 33-летний патрульный из Киева. Тест показал в его крови 1,3 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2, сообщает vinbazar.com.



В Государственном бюро расследований информацию подтвердили.

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"Полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован - тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается. Двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи. По результатам медицинского освидетельствования, патрульный был пьян. Его задержали на месте ДТП", - рассказали в ГБР.

Следствие продолжается. Виновнику ДТП грозит до 10 лет тюрьмы.

В Луцке водитель сбил местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции.