Пьяный открыл стрельбу с балкона

В Ивано-Франковске 31-летний мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры. Хулигана задержали. Фото: facebook.com/frankivsk.police

В Ивано-Франковске 31-летний мужчина открыл стрельбу с балкона квартиры.

Происшествие случилось 18 июля в 01:50 на ул. Урожайной. Никто не пострадал. Хулигана задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина был пьян. Стрелял из травматического пистолета в воздух", - сказано в сообщении.

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Полицейские изъяли вещественное доказательство и направили на экспертизу. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и лишения разрешения на право хранения и ношения оружия.

Досудебное расследование продолжается.

В столице задержали мужчину, стрелявшего по людям с балкона. Инцидент произошел на ул. Соломенской. Правоохранители определили квартиру, откуда стреляли. Дверь открыл мужчина и рассказал, что у его родственника есть травматическое оружие. Он не препятствовал полиции поговорить с ним и не отрицал, что стрелял по прохожим. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что под окнами часто ходят подозрительные лица.