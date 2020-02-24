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понедельник, 24 февраля 2020 12:01

Пьяный отец избил 7-месячную дочь

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Пьяный отец избил 7-месячную дочь
В Киевской области пьяный 41-летний отец избил 7-месячную дочь. Фото: kv.npu.gov.ua

Ночью 24 февраля в Василькове на Киевщине пьяный 41-летний отец избил 7-месячную дочь.

Полицейским он объяснил, что младенец своим плачем мешал ему спать, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Мать, когда увидела, что происходит, выхватила ребенка и выбежала с ним из дома. Сразу вызвала "скорую". Потерпевшая девочка находится в больнице с гематомой и сотрясением головного мозга. Отца-злоумышленника задержали", - сказано в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении. Его могут посадить на 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

В одном из сел Малинского района на Житомирщине 22-летний мужчина в приступе ярости чуть не задушил своего полуторагодовалого сына. Пояснил, что его раздражал плач ребенка и так пытался успокоить мальчика.

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Дата
24
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