Пьяный на Opel протаранил другой автомобиль и сбил пешеходов. Известно, кто погиб

В городе Иршава на Закарпатье пьяный 26-летний водитель Opel Zafira протаранил Volkswagen Caddy и сбил 3 пешеходов на обочине. 1 погиб, еще 2 травмированы.

Авария произошла 16 декабря около 23:00 на ул. Шевченка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель Opel Zafira ехал в направлении села Сельцо. Во время обгона не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с Volkswagen Caddy, который ехал впереди. После столкновения, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и сбил трех пешеходов", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com/miroslav.mudra.3

В результате удара 30-летний житель села Большие Комяты Виноградовского района скончался на месте. Других двух, 25-летнего и 35-летнего жителей Виноградовского района, доставили в районную больницу. Один из травмированных в тяжелом состоянии.

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За рулем Opel Zafira был житель села Каменское Иршавского района. У него в крови обнаружили 1,4‰ алкоголя. Его задержали. Находится в изоляторе временного содержания.

Погибший - капитан футбольного клуба "Бужора" и бывший игрок ФК "Севелюш" Мирослав Мудра. Он с партнерами по команде играл в мини-футбол в одном из спортивных комплексов Иршавы. После тренировки игроки вышли на остановку, где их сбила машина.

"Водитель недавно вернулся из армии. Был пьян. Дочке погибшего Мирослава нет и года", - рассказала родственница погибшего Елена Мудра.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

В Суворовском районе Одессы пьяный 47-летний водитель на автомобиле Mazda съехал с дороги и сбил 3 мужчин в возрасте 36, 31 и 19 лет. Двое погибли, самый младший - в больнице.