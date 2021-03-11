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четверг, 11 марта 2021 11:08

Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки

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Пьяный мужчина выстрелами напугал жителей многоэтажки
Местные жители после того, как услышали выстрелы из дома, вызвали полицию Фото: pixabay.com

В Днепре мужчина стрелял из окна многоэтажки.

Инцидент произошел на Слобожанском просп., пишет "Днепр Оперативный".

Местные жители после того, как услышали выстрелы из дома, вызвали полицию. На месте событий нашли 3 гильзы, вычислили стрелка и задержали его. В квартире нашли оружие с просроченной регистрацией.

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Мужчина встретил полицейских криками и бранью, а также пытался отбиться от них.

Известно, что мужчина был пьян. Причины, по которым произошла стрельба, пока что не известны. Обошлось без пострадавших. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Во Львове мужчина посреди улицы обстрелял прохожего. Пострадавший в это время вышел из кафе. Впоследствии он застрелился сам.

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