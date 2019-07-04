В Днепре пьяный мужчина разбил окно в маршрутке. Фото: Phjk

В Днепре пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке.

Инцидент произошел утром 4 июля в маршрутном такси №73 на проспекте Александра Поля. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, мужчина зашел в салон в состоянии алкогольного опьянения с бутылкой пива в руках. Водитель и пассажиры попросили его выйти, но тот не согласился. Маршрутчик остановил автомобиль, на что пьяный мужчина отреагировал очень агрессивно: вылил пиво на голову водителю и разбил стекло кулаком. В это время неподалеку маршрутки были сотрудники охранной фирмы "Гуард". Они вывели мужчину из салона и вызвали полицию.

Правоохранители рассказали, что во время задержания мужчина нецензурно выражался. Также у него не было при себе документов, подтверждающих личность.

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В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

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