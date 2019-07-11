Пьяный мужчина стрелял с балкона

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, который из пневматического оружия стрелял с балкона по бездомным животным.

Выяснилось, что мужчина 59-ти лет был пьян и стрелял из пневматического пистолета. Он не смог объяснить полицейским, почему он так себя вел, - сообщает Криворожский отдел Управления полиции охраны.

Автор: Facebook Мужчина стрелял с балкона

На нарушителя составили админпротокол по статье 173 Куоап (мелкое хулиганство). Мужчину доставили в Ингулецкий райотдел полиции для выяснения обстоятельств.

Автор: Facebook Мужчина стрелял с балкона

В Центрально-Городском районе в Кривом Роге 44-летний мужчина ранил посреди улицы ножом 2-х мужчин и 36-летнюю женщину.Сам с места происшествия скрылся на велосипеде. Пострадавших доставили в больницу, а нападавшего впоследствии задержали.