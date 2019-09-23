Пьяный мужчина на катере протаранил мост

54-летний мужчина за рулем катера устроил ЧП на притоке Днепра - реке Десенка.
Как отмечается, катер во время прохождения под мостом задел его своим верхним каркасом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Водителя плавсредства задержали сотрудники отдела полиции речного порта.
"Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении. На мужчину составили административный протокол", - говорится в сообщении.
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Водителю катера грозит штраф в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управлять плавучими средствами на срок от одного до трех лет.
В оккупированном Крыму у побережья Судака затонул прогулочный катер. На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, из них 13 человек были спасены.
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