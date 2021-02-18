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четверг, 18 февраля 2021 12:23

Пьяный 16-летний подросток на чужом авто покалечил людей: подробности

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На Закарпатье 16-летний подросток, будучи за рулем авто, покалечил двух человек.

Авария произошла недалеко ресторанного комплекса на объездной дороге Ужгорода. Парень был пьян, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"17 февраля в полицию поступило сообщение об аварии с пострадавшими на Ужгородщине. На месте происшествия полицейские установили, что 16-летний житель города Свалява, сев за руль чужого авто" ВАЗ ", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с отбойником. Из-за отсутствия навыков управления автомобилем после столкновения 16-летнему парню не удалось остановить автомобиль и на встречной полосе движения он въехал в автомобиль "Daewoo", под управлением 32-летнего жителя поселка Сторожница Ужгородского района ", - говорится в сообщении.

Автор: zk.npu.gov.ua
  16-летний парень был на чужом авто
16-летний парень был на чужом авто

Автор: zk.npu.gov.ua
  В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека

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Известно, что вместе с водителем "Daewoo", в авто находилась еще одна пассажирка - 52-летняя жительница Сторожницы. Они получили повреждения средней тяжести.

Пострадавших забрали в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В полиции по факту аварии открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В ночь на 10 февраля между городами Буча и Ворзель Киевской области произошло масштабное ДТП - джип GMC сошелся с бензовозом MAN в лобовом столкновении.

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18
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