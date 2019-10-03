Пьяные сестрички 3 и 5 лет ходили по улице

На Херсонщине 3 и 5-летняя сестрички попали в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Фото - hr.npu.gov.ua

2 октября сотрудники Чаплинского отделения полиции в Херсонской области привезли в больницу 3 и 5-летнюю сестер в состоянии алкогольного опьянения.

Детей на улице заметила соседка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Врачи оказали сестрам необходимую помощь, теперь их жизни ничего не угрожает. В доме, где живут девочки, полицейские обнаружили отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, он был неконтактный. В комнате работники полиции увидели бутылки вина. Им, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра", - рассказали в полиции.

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Семья состоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Мать девочек поехала где-то на заработки.

"В отношении отца составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей", - сообщил начальник отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослав Шанько.

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы после изучения ситуации и проведения ряда проверок.

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